В Перми ликвидируется оптовая компания по поставке португальских вин

Пермское ООО «Импорт вина» находится в процессе ликвидации, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Общество занимается оптовой торговлей португальским вином с 2019 года. По данным «Ъ-Прикамье», закрывается только оптовая компания, при этом магазин Portwines на ул. Малышева, 3, продолжает свою работу. Винный бутик был открыт в ноябре 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации в социальных сетях Portwines, в июле у компании проходила ликвидация вин по специальным ценам в связи с закрытием склада. Напомним, в 2024 году Правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 20 до 25%, но не менее 2$ за литр. Ранее они составляли 12,5%.

По данным Kartoteka.ru, учредителем ООО «Импорт вина» (10%) является Татьяна Безукладникова. Еще 90% ООО «Импорт вина» числятся за португальской компанией «Вангуардеагле-медиацаоимобилиариаимпессоал ЛДА». Екатерина Балдина, бывший гендиректор клуба-ресторана «Правила», является владельцем и руководителем ООО «Виноград» (пермский магазин «Фанагория»). Она также владеет ООО «Лучшие вина» (100%), которое занимается розничной торговлей.