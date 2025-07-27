В Прикамье зашел кировский банк «Хлынов»

Банк «Хлынов», основанный в Кировской области, открывает свой первый офис в Пермском крае. Как сообщают в финансовой организации, филиал банка запустят в Перми, в офисном комплексе «Грин Плаза» на ул. Куйбышева, 95б. Сейчас подразделение обслуживает только представителей бизнеса: это кредитные программы для предпринимателей, в том числе с государственной поддержкой, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, получение иных адаптированных для корпоративных клиентов услуг. Вскоре пермский офис «Хлынова» начнет работать и с физическими лицами.

Председатель правления банка «Хлынов» Илья Прозоров отметил, что банк занимает четвертое место среди финансовых игроков Приволжского федерального округа (ПФО). «Открытие нового офиса банка «Хлынов» в Перми станет важным шагом для укрепления наших позиций в Приволжском федеральном округе»,— подчеркнул господин Прозоров.

Как указано на сайте «Хлынова», банк основан в 1989 году в Кирове, там же находится его головной офис. Изначально финансовая организация называлась Кировский кооперативный банк — «Кировкоопбанк», но в 1991 году была переименована в коммерческий банк «Хлынов». Сейчас организация работает в девяти регионах РФ, среди которых, помимо Кировской области, Самарская, Пензенская, Ульяновская. Представительства банкаесть также в республиках Чувашии, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл. Пермский край стал девятым регионом присутствия банка.