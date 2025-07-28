Продажи «Протон-ПМ» по космической тематике составили 4,3% от общего объема

АО «Протон-ПМ» опубликовало отчет по итогам работы в 2024 году. Как следует из документа, по итогам указанного периода предприятие выполнило план на 86,4%, отгрузив продукции на 9,066 млрд руб. По сравнению с 2023 годом объем продаж вырос на 34,1%. В структуре объема продаж АО космическая тематика, которая позиционируется как основное направление деятельности предприятия, составила 4,3% (выполнение плана — 97,1%). План по выручке по ключевой продукции — производству компонентов жидкостных ракетных двигателей выполнен на 82,6%, доля этой тематики в общем объеме продаж составила 75,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На 121,5% выполнен план по продаже продукции и оказанию услуг для предприятий Пермского моторостроительного комплекса (доля продаж в общем объеме — 15,5%). План по поставке деталей и комплектующих для авиационных двигателей и газотурбинных установок выполнен на 142,2%. «Протон-ПМ» отгрузил также одну газотурбинную электростанцию «Урал-6000», выполнив план по этой тематике на 100%.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. Ранее общество раскрыло финансовые показатели по итогам работы в 2024 году. Впервые за несколько лет предприятие получило чистую прибыль 20,76 млн руб. (убыток по итогам 2023 года составил 872,9 млрд руб.). В годовом отчете указывается, что на 2024 год плановый убыток общества был зафиксирован на уровне 790 млн руб.