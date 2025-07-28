Гаджет детям не игрушка

Использование смартфонов детьми до 13 лет может привести к серьезным психологическим проблемам. К такому выводу пришли ученые международной исследовательской организации Sapien Labs, проанализировав анкеты более 100 тыс. человек. У мальчиков и девочек, получивших постоянный доступ к гаджету, впоследствии значительно снизились самооценка, самоуважение и эмоциональная устойчивость. Российские ученые согласны, что соцсети и многочасовой просмотр коротких видео приводят к гиперстимуляции нервной системы. Однако проблемы в семье или травля могут повлиять на психологическое здоровье детей гораздо хуже, чем смартфоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

Ученые Sapien Labs решили изучить связь между возрастом начала активного использования смартфона и состоянием психического здоровья человека во взрослом возрасте. Для этого компания использовала данные собственной базы онлайн-опросов Mind Health Quotient, предназначенной для оценки 47 социальных, эмоциональных, когнитивных и физических функций. Она была запущена в 2020 году и содержит данные почти 2 млн человек из 163 стран.

Авторы исследования отобрали информацию о людях в возрасте от 18 до 24 лет — таковых в базе набралось более 100 тыс. «Родившиеся в период с 1997 по 2012 год — это первое поколение, знакомое со смартфонами и социальными сетями с раннего детства»,— поясняют свой выбор ученые.

Исследование показало: чем раньше у ребенка появляется доступ к смартфону и интернету, тем хуже его взрослые показатели ментального здоровья.

У них значительно снижены самооценка, самоуважение, уверенность в себе и эмоциональная устойчивость. Так, 48% женщин в возрасте 18–24 лет, получивших смартфон в пять или шесть лет, признались в регулярных суицидальных мыслях. Среди женщин, начавших использовать смартфон в 13 лет, об этой проблеме сообщили лишь 28%. Среди мужчин эти показатели составили 31% и 20% соответственно.

«На уровне глобальной популяции и независимо от культуры или языка наличие смартфона до 13 лет связано с глубоким изменением психического здоровья и благополучия в ранней взрослой жизни,— делают вывод исследователи.— Поскольку возраст, в котором дети получают смартфон, продолжает снижаться, налицо тревожная траектория с более высокими показателями агрессии, суицидальных мыслей, чувства оторванности от реальности и снижения самооценки, эмоционального контроля и устойчивости».

«Любая виртуальность отдаляет человека от реальной жизни с ее настоящими ощущениями,— говорит клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.— Фантазия, не остановленная телесностью, то есть конкретным дискомфортом и болью, стирает границы дозволенного». В раннем возрасте, отмечает она, когда в психике преобладает магическое мышление, погружение в «бестелесные сюжеты» может искажать восприятие реальности, в результате человек начинает плохо различать сценарии поведения в игре и в реальной жизни.

С течением времени, говорит Олеся Толстухина, из таких детей получаются взрослые, «которые плохо ориентируются в реальности и часто реагируют на жизненные события неадекватно».

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подтверждает, что ряд исследований показали изменения в соотношении белого и серого вещества в определенных отделах мозга на фоне использования смартфонов.

Особенно влияет ежедневный и многочасовой просмотр коротких видео, предупреждает ученый: «Там много новизны, много яркой интересной информации, полезной и бесполезной. Это дает гиперстимуляцию, а то, как ребенок на нее реагирует, зависит от его личной неврологической конституции. Кто-то будет уставать, кто-то перевозбуждаться, но это всегда приводит к адаптации нервной системы к таким ярким сигналам. Соответственно, обычные жизненные стимулы больше не будут давать достаточного внутреннего подкрепления. Обычно такие вещи приводят к ухудшению способности к обучению, к контролю сознательного внимания».

Можно предположить, что проблема действительно усугубляется, если человек начинает пользоваться смартфоном в раннем возрасте, говорит господин Харитонов. Но пока рано делать выводы о том, насколько это необратимо. Он подчеркивает, что исследование ученых из Sapien Labs все-таки не доказывает причинно-следственную связь между психическими проблемами и использованием смартфона. Реальные причины могут быть совсем другими, например плохие взаимоотношения в семье или травля, в том числе сетевая, говорит ученый.

Наталья Костарнова