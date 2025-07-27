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Ярославская спортсменка взяла серебро на первенстве Европы по боксу

Кристина Охлопкова из Ярославля стала серебряным призером на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Как сообщает Федерация бокса России, первенство состоялось в сербском Златиборе. Кристина Охлопкова выступала в весовой категории до 57 кг и в финале уступила Мии Топич из Сербии. Россия завоевала первое командное место с 11 золотыми и 2 серебряными медалями.

Господин Молчанов поблагодарил тренера Геннадия Корнева и коллектив спортшколы «Медведь» за их вклад в подготовку спортсменки.

Антон Голицын

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