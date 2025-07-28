Субсидии регионального уровня на покупку техники для АПК в Черноземье

В трех регионах Черноземья, в Белгородской, Воронежской и Орловской областях, выделяются не только федеральные, но и региональные субсидии на покупку отечественной сельхозтехники, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительствах этих субъектов.

В Белгородской области поддержка аграриев увеличивается и в рамках этой программы: в 2023 году представители отрасли получили из областного бюджета 18,8 млн руб., в 2024-м — 48,3 млн руб., в первой половине 2025-го — 61,2 млн руб. В других регионах объем поддержки по местным программам сокращается.

Из бюджета Воронежской области в 2023 году на закупку 427 единиц техники и оборудования было направлено 178,93 млн руб. субсидий, в 2024-м выделили 156,97 млн руб. (293 машины), на 2025 год предусмотрено финансирование в 150 млн, однако итоговая цифра может быть скорректирована в зависимости от спроса и возможностей бюджета. Отбор претендентов на региональную субсидию планируется начать во втором полугодии. В 2023 году бюджет Орловской области выделил с той же целью 10,2 млн руб., а в 2024-м — 5,9 млн руб. В нынешнем году субсидии в регионе не выплачивались.