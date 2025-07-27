Школьнику в Челябинской области выплатят компенсацию за укус бездомной собаки

В Челябинской области школьник получит компенсацию за укус бездомной собаки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Происшествие случилось в ноябре 2024 года в селе Шумово Красноармейского района, где бездомная собака укусила 11-летнего мальчика за руку.

Прокуратура подала иск в суд, требуя с администрации Красноармейского района компенсацию за моральный вред. В надзорном ведомстве пояснили, что вопросы обращения с бездомными животными входят в полномочия местных властей.

Суд вынес решение взыскать с администрации в пользу мальчика 30 тыс. руб. За исполнением этого решения будет установлен контроль.