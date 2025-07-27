Как День военно-морского флота отметили в Москве

В последнее воскресенье второго летнего месяца в России отмечают День военно-морского флота. Традиционный парад в Санкт-Петербурге в этом году проводить не стали «в связи с общей обстановкой и по соображениям безопасности», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но праздничных мероприятий в разных городах прошло немало, в том числе в далекой от морей Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Дня Военно-Морского Флота на территории ВДНХ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Празднование Дня Военно-Морского Флота на территории ВДНХ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Утром на Северном речном вокзале торжественно подняли Андреевский флаг. Затем на суше прошло парадное шествие ветеранов ВМФ, кадетов и курсантов, а на воде — выступление воспитанников детского морского центра и соревнования на шлюпках и лодках. В Музее Победы можно было посмотреть специальную выставку (закроется только в августе, так что время еще есть), а на Поклонной горе — спеть о море и моряках в «народном караоке» вместе с профессиональными артистами.

В парке «Северное Тушино» москвичей встречали реконструкторы в форме матросов времен Великой Отечественной войны — можно было осмотреть с ними морскую шлюпку Ял-6 и посетить армейский медпункт 1940-х годов. Ну а сами военные моряки предпочитали отмечать праздник отдельно от сухопутных зевак — на ВДНХ (см. фото).

Иван Тяжлов