«Амкар» начал второй круг с победы

ФК «Амкар Пермь» обыграл на своем поле «Челябинск-2» в матче 14 тура Второй лиги «Дивизиона Б» в группе 4. Этим поединком команды начали второй круг чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Голы в составе «Амкара» забили Евгений Тюкалов, Даниил Зуев и Никита Голдобин. Итоговый счет поединка 3:1 в пользу хозяев поля. Это был первый матч, проведенный под руководством нового тренера Александра Кульчия, который оказался не слишком доволен игрой показанной командой в отчетной встрече.

После 14 матчей «Амкар» по-прежнему идут без поражений в чемпионате, занимают первое место и имеют в активе 36 очков. В следующем туре 3 августа «красно-черные» сыграют на выезде с «Оренбургом-2».