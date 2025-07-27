Уголовное дело завели после гибели ребенка в водоеме в нижегородском эко-парке

Мальчик 2011 года рождения утонул в озере на территории эко-парка в поселке Зубаниха Дальнеконстантиновского округа 26 июля. Тело погибшего водолазы нашли на следующий день, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, днем 26 июля группа подростков каталась на катамаране с горкой. В какой-то момент один из них скатился с горки и поплыл в сторону берега, однако вскоре скрылся под водой.

При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза.

Галина Шамберина