Ibis ждет ребрендинга

Ранее, согласно информации Rusprofile, ООО «Кексо-Балтия» принадлежало ООО «Петротрейд» Вячеслава Тихонова и Евгения Бидило. До них собственникам была компания Meditari Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Ibis по адресу Лиговский проспект, 54

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Отель Ibis по адресу Лиговский проспект, 54

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

«Группа ЛСР» планирует провести ребрендинг приобретенного отеля, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе девелопера. Управлять активами будет специально созданная управляющая компания.

Разрешение Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию здания по адресу Лиговский проспект, 56 к. 1, возведенного на месте доходного дома Малоземовой, было выдано в начале 2025 года. На полное завершение строительства «Группа ЛСР» закладывает около года. Объект площадью 19,8 тыс. кв. м рассчитан на 191 номер, также там расположится подземная парковка на 38 мест.

Совокупная площадь активов — около 29 тыс. кв. м, а номерной фонд — 412 комнат. Планируют ли объединять Ibis с новым апарт-отелем, в компании не сообщили. «Мы планируем извлечь максимум синергии благодаря близкому расположению двух отелей»,— говорится в ответе компании на запрос “Ъ-СПб”.

Новый объект с параметрами Ibis можно было бы оценить примерно в 11 млн рублей за номер, но поскольку отель нуждается в реновации, его стоимость составляет около 1,2–1,4 млрд рублей, а доходность — 200–220 млн рублей в год, полагает управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин.

В построенном состоянии без ремонта второе здание может стоить пределах 2 млрд, таким образом, рыночная стоимость всего актива — в районе 3,2 млрд рублей. Для ввода в эксплуатацию апарт-отеля, по мнению господина Шуравина, придется дополнительно потратить до 1 млрд рублей. При этом позиционировать его придется отдельно, поскольку он представляет собой скорее объект спекулятивного девелопмента, номера в котором было бы логично продать, отметил эксперт.

Руководитель проектов отдела инвестиций NF GROUP в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценил сделку в 4,5 млрд рублей. «Доходность действующего отеля Ibis прогнозируется на уровне до 10% годовых, что соответствует текущим рыночным условиям»,— считает он.

По мнению господина Дуванова, активы имеют высокий потенциал для дальнейшего развития, поскольку расположены вблизи ключевых транспортных узлов и туристических маршрутов, а спрос на гостиничные услуги в Санкт-Петербурге продолжает расти.

«Наибольшую долю в стоимости составляет уже функционирующий отель Ibis, который принадлежит к европейскому бренду с устойчивой репутацией и высокой загрузкой»,— отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Доходность Ibis на текущий момент может составлять 9–12% годовых, а за счет масштаба и более эффективного использования инфраструктуры совокупная доходность актива может вырасти до 14–15% годовых, полагает она.

Артемий Чулков