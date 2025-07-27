Еще два беспилотника сбили в Нижегородской области 27 июля

По данным Минобороны РФ, в период с 5:40 до 18:00 средства ПВО уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, включая два в Нижегородской области. В ночь на 27 июля в регионе был сбит еще один беспилотник.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что атака БПЛА отражена над промышленной территорией.

Сегодня утром нижегородский аэропорт закрывали на прием и вылет воздушных судов. Ограничения сняли около десяти утра.

Галина Шамберина