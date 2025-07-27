Поисково-спасательные работы завершены после взрыва в Саратове

Поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова в Саратове завершены. В результате взрыва погибли семь человек, включая ребенка. Специалисты извлекли тела из-под обломков. Власти и жители города выражают соболезнования семьям погибших.

Пункты размещения для пострадавших продолжают работу, предоставляя горячее питание. В них находятся девять человек, но места готовы для всех нуждающихся. Началась работа по восстановлению утраченных документов и оказанию материальной помощи.

Следственная группа под руководством Дмитрия Костина расследует дело о некачественных услугах, приведших к возгоранию бытового газа.

Никита Маркелов