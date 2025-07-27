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На Дону полицейские во время рейда задержали подозреваемого в экстремизме

В Ремонтненском и Заветинском районах полиция, подразделения ФСБ и Росгвардии провели серию масштабных рейдов при поддержке авиации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Операция проводилась в жилом секторе и на животноводческих комплексах. Рейд также затронул религиозные организации, где был задержан подозреваемый в участии в экстремистской организации. Правоохранители также возбудили уголовные дела по фактам незаконного хранения оружия, управления транспорта с поддельными документами и фиктивной регистрацией большого количества граждан.

Кроме того, сотрудники органов составили административные протоколы в части миграционного законодательства.

Константин Соловьев

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