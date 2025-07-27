28 июля в Татарстане ожидается до +26 градусов

В понедельник, 28 июля, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность и до +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью на востоке Татарстана возможны небольшие дожди, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем прогреется до показателей от +21 до +26 градусов.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура составит от +12 до +14 градусов. Днем сохранится переменная облачность без дождей, воздух прогреется от +24 до +26 градусов.

Влас Северин