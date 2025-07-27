В Чувашии два человека погибли в ДТП с «КамАЗом»

Два человека погибли в результате лобового столкновения с КамАЗом в Моргаушском округе Чувашии. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло 27 июля около 10:50 на 35 км автодороги Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104 при развороте с обочины столкнулся с попутным КамАЗом.

В результате аварии водитель «Жигулей» 1950 года рождения и его сестра-пассажирка 1954 года рождения скончались на месте от полученных травм.

Влас Северин