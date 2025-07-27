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В Ростове-на-Дону шестилетнего ребенка госпитализировали после наезда иномарки

На улице Герасименко в Ростове-на-Дону сегодня днем, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предварительно, 44-летний водитель Skoda Rapid совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия ребенок получил травмы, ее доставили в больницу.

Константин Соловьев

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