В Татарстане за сутки произошло 7 пожаров

26 июля подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 7 возгораний, 2 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

За прошедшие сутки пожарные 24 раза выезжали на ложные вызовы и 5 раз оказывали помощь другим экстренным службам. В девяти случаях спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Влас Северин