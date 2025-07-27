В Татарстане мужчину обвиняют в попытке дать взятку судебному приставу

В Татарстане мужчину обвиняют в покушении на дачу 300 тыс. руб. взятки судебному приставу. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК России по республике.

По версии следствия, его легковой автомобиль арестовали в рамках исполнительного производства и планировали выставить на торги. Обвиняемый предложил приставу 300 тыс. руб. за передачу автомобиля на ответственное хранение и продление сроков торгов.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося.

Влас Северин