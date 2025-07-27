Матвиенко прибыла в Женеву на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко прибыла в Женеву вместе с делегацией Федерального собрания. Российские представители примут участие в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом (МПС). Они пройдут с 28 по 30 июля, говорится в пресс-службе Совета федерации.

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Госпожа Матвиенко поучаствует в 15-м Саммите женщин-председателей парламентов, а также выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. Тема предстоящих собраний — пути достижения «всеобъемлющего и прочного мира». Также в ходе визита глава СФ встретится с Председателем МПС Тулией Эксон, сообщили в пресс-службе.

В состав российской делегации вошли зампред СФ Константин Косачев, первый замперд Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, зампред Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.