Министерство образования США разморозит более $5 млрд грантов для школ

Система дошкольного и школьного образования США все же получит $5 млрд грантов, которые в начале июля были заморожены Министерством образования США. Гранты пойдут на разные образовательные программы, включая обучение мигрантов, преподавание английского языка, повышение квалификации учителей и так далее. Об этом сообщает CBS News.

Федеральные гранты для системы школьного образования выделяются до 1 июля, чтобы к началу учебного года школы могли их направить на нужные проекты. Но за день до этого администрация Дональда Трампа заморозила уже одобренные гранты на сумму более $6 млрд и заявила, что проверит целесообразность их выделения и соответствие этого финансирования приоритетам, обозначенным Белым домом. Решение администрации было оспорено в суде несколькими штатами, представители системы образования и несколько членов Конгресса США от обеих партий обратились к администрации президента с призывом разморозить средства.

Кроме того, десять членов Сената США от Республиканской партии направили письмо администрации с требованием выделить деньги штатам. Несколько дней назад администрация Трампа объявила о разморозке части суммы — $1,3 млрд, которые предназначались для финансирования летних и внеклассных школьных программ. Теперь же Министерство образования сообщило о завершении проверки и размораживании средств и для остальных грантов. Как сообщили в министерстве, средства начнут поступать в штаты с понедельника, 28 июля.

Алена Миклашевская