118 жильцов взорвавшегося дома в Саратове нуждаются в восстановлении документов

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко встретился с жильцами дома по адресу улица Блинова, 2, пострадавшими в результате взрыва. Встреча прошла в пункте временного размещения в школе №103 и санатории «Сокол», где размещены 204 человека, включая девятерых детей. На приеме обсуждались вопросы восстановления документов, автотранспорта, лекарственного обеспечения и компенсаций.

Сергей Филипенко поручил организовать необходимые проверки и принять меры для защиты прав граждан. Он взял под личный контроль ход и результаты рассмотрения обращений. На данный момент 118 человек нуждаются в восстановлении паспортов, и им уже оказывается помощь.

Оценка ущерба будет проводиться в соответствии с постановлением от 27 июня 2022 года. Однако существующее постановление не учитывает утрату недвижимости и транспортных средств, что вызывает недовольство среди пострадавших. Для решения этой проблемы прокурор направил губернатору предложение скорректировать постановление от 18 апреля 2008 года.

В Саратове продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к ликвидации последствий привлечены альпинисты спецотделения областной службы спасения. Взрыв, произошедший 25 июля, разрушил квартиры с седьмого по десятый этаж и унес жизни семи человек, включая ребенка.

Никита Маркелов