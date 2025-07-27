В Самарской области «Гранта» вылетела в кювет, трое госпитализированы

Серьезное ДТП произошло 27 июля в Борском районе на 27,9 км автодороги Борское — Таволжанка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в 13:30 (MSK+1) 61-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии кроме водителя пострадали двое его пассажиров — 64-летняя женщина и трехлетняя девочка. Все они госпитализированы.

«На месте работали сотрудники противопожарной службы Самарской области. По факту ДТП проводится проверка»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев