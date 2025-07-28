Как пытались разгрузить Щелковское шоссе

В декабре 2013 года Росавтодор обнародовал планы строительства 19-километрового дублера Щелковского шоссе, который требовал вырубки около 100 га леса в национальном парке «Лосиный Остров». Ведомство обратилось к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой ускорить выделение лесных участков, необходимых для прокладки трассы.

Проект не согласовало Минприроды, несмотря на готовность подмосковных властей компенсировать своими лесами потери нацпарка. В 2013–2014 годах представители Росавтодора заявляли о разработанных пяти сценариях, включая реконструкцию шоссе и дублеры. Между экологами, Минприроды и Росавтодором продолжались споры о том, как должна проходить магистраль и какой из вариантов нанесет наименьший ущерб природе.

В марте 2019 года премьер Дмитрий Медведев после встречи с господином Воробьевым поручил Минюсту и Минприроды проработать вопрос об изменении границ нацпарка «Лосиный Остров». Проект постановления правительства РФ был подготовлен (предусматривалось исключение из состава нацпарка 140 га лесов), опубликован на regulation.gov.ru, но так и не принят.

В 2019–2023 годах Росавтодор проводил «обоснование инвестиций» всех сценариев, в ходе которого были предприняты инженерно-геодезические и экологические изыскания. В результате в январе 2024 года утвержденная распоряжением Росавтодора планировка дублера Щелковского шоссе была опубликована на сайте администрации Балашихи: 24-километровая дорога должна была пройти севернее шоссе Энтузиастов по краю Балашихи в обход национального парка «Лосиный Остров».

По сведениям “Ъ”, на реализацию проекта требовалось 208 млрд руб., но в федеральном бюджете средств на это предусмотрено не было. В связи с этим обсуждался сценарий привлечения частных инвестиций — в этом случае вариант платного проезда по дороге. Однако в феврале 2024 года проект был заморожен на неопределенный срок.