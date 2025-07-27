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В Казани отметили День ВМФ

День военно-морского флота России в столице Татарстана

В парке Победы в Казани состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота России. После его завершения ветераны ВМФ, работники тыла и жители Казани возложили цветы к Вечному огню. После возложения у рубки атомной подводной лодки «Казань» прошел концерт. В нем приняли участие коллективы «Экипаж — одна семья», ВИА «Два берета», а также заслуженный артист Татарстана Илсаф Сафин. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».

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В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

В Казани отметили День ВМФ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов