WSJ: LVMH хочет продать бренд Marc Jacobs

Французский холдинг Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) намерен продать бренд Marc Jacobs и ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, в числе таковых компания Authentic, владеющая Reebok, компании Bluestar Alliance и WHP Global. По данным источников, Marc Jacobs может быть продан за $1 млрд.

Бренд Marc Jacobs был создан американским модельером Марком Джейкобсом в 1984 году. В 1997 году LVMH купил долю в этой компании. В мае 2024 года уже появлялась информация о потенциальной продаже доли LVMH в бренде. Тогда агентство Bloomberg сообщало, что французская компания получила предложения от покупателей, а также рассматривает возможность привлечения частных инвесткомпаний. Но тогда сделка так и не была осуществлена.

Потенциальная продажа Marc Jacobs соответствует стратегии LVMH последних лет. Как заявила финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис на встрече с инвесторами, «мы не будем оставлять у себя те бренды, если не считаем их хорошим дополнением или считаем, что им нужен более подходящий владелец, нежели мы». В рамках этой стратегии LVMH в 2016 году продал бренды Donna Karan и DKNY, в 2024 году — свою долю в Off-White, а в январе 2025 года — долю в Stella McCartney.

Алена Миклашевская