В Краснокамске появилась компания по добыче драгоценных камней

В Краснокамске зарегистрировано ООО «Уралгеопоиск». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании — работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Компания занимается также добычей драгоценных и полудрагоценных камней, оптовой торговлей металлами, включая золото. Единоличным учредителем и руководителем ООО является предприниматель Артем Санников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, господин Санников зарегистрирован в Прикамье в качестве ИП, деятельностью которого также являются геологоразведочные работы. Информация о выданных лицензиях на осуществление деятельности «Уралгеопоиск» отсутствует. Отметим, в Краснокамске действуют еще одна компания по добыче полезных ископаемых. Речь идет об ООО «Торфяная компания», занимающемся добычей нефти.