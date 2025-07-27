Госсекретарь США обвинил президента Венесуэлы в руководстве наркокартелем

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве Картелем Солнц, который, по его словам, занимается наркотрафиком. В соцсети X господин Рубио назвал власти Венесуэлы нелегитимными. По его мнению, Николас Мадуро не является законным президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Мадуро — не президент Венесуэлы, и его режим — не законное правительство. Мадуро — глава Картеля Солнц, наркотеррористической организации, которая захватила страну. Ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах»,— написал Рубио в воскресенье.

На сайте Госдепартамента было опубликовано заявление относительно муниципальных выборов, которые проходят в Венесуэле. Ведомство обвинило венесуэльские власти в манипуляциях избирательной системы. «Назначив муниципальные выборы накануне годовщины украденных президентских выборов 28 июля, режим в очередной раз намерен задействовать армию и полицию для подавления воли венесуэльского народа», — говорится в заявлении Госдепартамента.