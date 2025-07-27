Для строительства бассейна на гребном канале в Ростове хотят привлечь еще 250 млн рублей

Для строительства крытого бассейна на гребном канале «Дон» в Ростове из федерального бюджета планируют привлечь 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По словам властей, уже разработана проектная документация на устройство основания и сформирован земельный участок с инженерными сетями. Предполагается, что благодаря объекту на гребном канале смогут обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ.

Константин Соловьев