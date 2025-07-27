Мужчина погиб на пожаре в ЖК «Южный город-1» под Самарой

Трагический инцидент произошел утром 27 июля в ЖК «Южный город-1» в Волжском районе. В 06:04 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре в доме № 21 на ул. Каширская, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшими пожарными подразделениями было установлено, что происходит горение трех самовольных строений. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м.

В тушении были задействованы 28 специалистов и 6 единиц техники. Они ликвидировали пожар в 08:41 (MSK+1).

«В результате пожара погиб 45-летний мужчина»,— проинформировали в ведомстве.

Алексей Алексеев