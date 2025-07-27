Две компании из Тольятти стали победителями конкурса «Знай наших»

В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В их число вошли разработки резидента Жигулевской долины «Самоздрав» и тольяттинского производителя «Фитнес шок», сообщили в администрации Тольятти.

Разработка дыхательного тренажера «Айроник» от «Самоздрава» признана одной из лучших в подноминации «Инновации для красоты и здоровья». Компания «Фитнес шок» вошла в число победителей в подноминации «Экспортный потенциал». Компания с 2019 года развивается в нише функциональных продуктов для здорового питания, производя фитнес-десерты.

Победители конкурса «Знай наших» получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес–экспертами, членство в бизнес–объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Алексей Алексеев