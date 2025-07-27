Владимир Путин назвал главную цель учений ВМФ

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проверил ход масштабных оперативных учений Военно-морского флота «Июльский шторм». По видеосвязи он обратился к участникам маневров, которые проходят с 23 июля в акваториях Северного и Тихого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

Владимир Путин отметил, что в рамках маневров также проверяется слаженность работы экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов. Главная задача — гарантированно обеспечить безопасность России.

В ходе посещения Санкт-Петербурга президент заслушал доклады военачальников, осмотрел слаженность частей и часть стрельб. Учения приурочены к празднованию Дня Военно-Морского Флота, который Россия отмечает 27 июля. В учениях задействованы более 150 кораблей и судов обеспечения, свыше 120 летательных аппаратов и свыше 15 тыс. человек личного состава.