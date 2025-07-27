Трафик теряется при поиске

Сайты теряют трафик из-за искусственного интеллекта от Google. Пользователи не переходят по ссылкам, потому что им достаточно краткого автоматического пересказа, который компания недавно внедрила в поиск. По оценкам Pew Research Center, посещаемость веб-страниц упала почти вдвое. Google при этом вставляет в свои пересказы ссылки на первоисточники, но исследование показало, что только каждый сотый пользователь действительно по ним переходит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В перспективе бизнесу придется нацеливаться именно на эту аудиторию, считает исполнительный директор агентства «Ашманов и партнеры» Денис Шубенок: «Порядка 20-30% трафика большие информационные сайты теряют уже сейчас. Те, кто переходит по ссылкам, которые выдает ИИ, это намного более заинтересованные и осознанные посетители. То есть раньше пользователь мог открыть сразу несколько сайтов, сейчас же этот этап минуют, общаясь с нейросетью. Вот когда человек что-либо нашел, он уже переходит на конкретные сайты и, как правило, там происходит какая-то конверсия: либо он что-то заказывает, либо начинает действительно подробно читать материал.

В первую очередь, конечно, страдают информационные площадки, у них снижаются доходы от всей рекламной деятельности, а отказаться, не показываться в ИИ-поиске они не могут, потому что в этом случае определенные переходы и упоминания их бренда тоже теряются.

Поэтому они вынуждены информацией с такими блоками делиться, но, к сожалению, в ближайшее время в целом информационный трафик в рунете на 20-30% станет меньше именно на сайтах, которые занимаются производством контента: издатели, СМИ. К нам в агентство довольно много приходят заказчиков, которые хотят попадать на первые строчки у ИИ. Есть инструменты для того, чтобы эту задачу решить. Во-первых, чем выше сайт стоит в поисковой выдаче, тем больше вероятность, что он попадет в ответ у "Алисы". В Google и в Google ИИ эти шансы еще выше.

Вместе с тем пока приходится отходить от каких-то прямых метрик, связанных с трафиком, пока поисковые системы не позволяют нам точно отслеживать, что он приходит именно от них. Но в целом сейчас мы говорим про такие показатели, как видимость вашего сайта, бренда внутри ИИ, вот этого блока ответов в "Яндекс" или Google».

Подборки ответов от искусственного интеллекта сопровождают каждый пятый запрос в Google, отмечают аналитики. Вероятно, в будущем веб-изданиям придется переключаться на другие каналы, считает совладелец и вице-президент рекламного агентства TWIGA Communications Карина Оганджанян:

«У нас меняются правила игры. Количество людей, которые доходят до сайта, чтобы узнать про компанию, действительно сокращается. Это снизит доходы от рекламы у тех, кто полагается только на digital-формат.

Компании адаптируются к этому, когда появятся новые точки, где они максимально предоставляют информацию о своем бизнесе. На сегодняшний день digital-представительства медиакомпаний — не единственная точка, где зарабатываются деньги. Могу только предполагать, что это пойдет в какие-то соцсети, может быть, не новые, а именно другие носители».

При этом аналитики и сами разработчики искусственного интеллекта предупреждают, что нейросеть по-прежнему может выдавать искаженную и недостоверную информацию. Кроме того, в сводках от Google наиболее часто цитируемые источники — это Wikipedia, YouTube и Reddit.

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Анжела Гаплевская