Федеральное предприятие требует от пермского аэропорта устранить дефекты на ВПП

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) обратилось с иском АО «Международный аэропорт Пермь» в Арбитражный суд Москвы. Как следует из документов суда, истец требует оштрафовать общество на 1,639 млн руб. и обязать пермский аэропорт устранить ряд дефектов и недостатков. В том числе ФГУП требует устранить продольные и поперечные трещины с шириной раскрытия до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, восстановить герметизацию швов, а также устранить сколы и уступы кромок плит. Похожий перечень работ от аэропорта требуют произвести на рулежной дорожке №2, перроне, а также на площадке обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Из документов суда следует, что АО «Международный аэропорт Пермь» предлагает урегулировать ситуацию мирным путем. Судебное разбирательство по делу назначено на 28 августа.

Стоит отметить, что с 2018 года на пермском аэродроме проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. Два раза конкурс на проведение этих работ выигрывало ООО «Стройтрансгаз», но оба раза контракты расторгались. В мае заказчик работ ФКУ «Ространсмодернизация» в очередной раз объявило конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и последующей реконструкции объектов ценой 1,9 млрд руб. Завершить работы планируется не позднее 30 сентября 2026 года.