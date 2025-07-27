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Отражена атака дронов на Волгоградскую область, повреждено питание на ЖД путях

Обломки сбитых на западе Волгоградской области беспилотников повредили электропитание контактной сети на железнодорожных путях в Октябрьском районе. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор рассказал, что пострадавших нет, а РЖД уже начали ремонт. Аэропорт «Сталинград» задержал несколько рейсов на Москву. на данный момент ограничения сняты.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 26 на 27 июля средства ПВО сбили 99 украинских беспилотников. Над Волгоградской областью было уничтожено 9 дронов. Столько же сбили в Ростовской области. В Брянской области уничтожили 36 беспилотников, в Смоленской — 21, в Калужской — 10, в Республике Крым — 4, а в Воронежской и Курской областях, а также в акватории Черного моря — по 2.

Никита Маркелов