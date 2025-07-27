Катар отгрузил претензии

Катар пригрозил сократить поставки сжиженного природного газа в Европу. Власти страны направили Бельгии официальное предупреждение, сообщают Reuters и Die Welt. Причина — климатическая директива Евросоюза. Документ требует, чтобы компании, работающие в Европе, снижали вред для окружающей среды. В Брюсселе рассчитывают, что благодаря этому через 25 лет ЕС выйдет на нулевой уровень парниковых выбросов. Доха же считает, что директива нарушает суверенитет других государств и не позволяет им самостоятельно решать, как бороться с изменением климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

При этом к 2027 году Евросоюз хочет отказаться от углеводородов из России. И если Катар перестанет поставлять СПГ, Европе угрожает энергодефицит, считает независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Правильно смотреть в стратегическом горизонте лет на пять-десять вперед. Согласно директивам и стратегии Европейского союза, они с 2027 года хотят полностью отказаться от закупки российского газа в любом виде. При этом они предполагали, что как раз рост объема потребления газа в ЕС и уход от ресурсов из РФ будет компенсирован наращиванием мощностей поставки из Катара. Соответственно, если мы говорим, условно, про угрозу текущего года, то ее, безусловно, можно перекрыть дополнительными поставками от Норвегии и США. Но вот если угрозы Европейского союза будут продолжаться, и Катар, соответственно, сдержит свое обещание о том, что не будет поставлять в этот регион газ, то у ЕС уже возникает сложность на горизонте с 2027 и далее годов. А в моменте этой угрозы нет».

Директива ЕС также предполагает наказание для нарушителей. Штрафы могут составлять 5% годовой выручки. Собеседники “Ъ FM” допускают, что санкции угрожают компании QatarEnergy, активно работающей на европейском энергетическом рынке. Так или иначе, в случае необходимости Катару будет несложно найти альтернативные рынки, уверен инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Спрос на сжиженный природный газ во всем мире динамично растет, особенно сильно — в азиатском регионе. Поэтому я думаю, что Катар может перебросить объемы с Европы в Азию, хотя там есть определенная конкуренция с австралийскими производителями СПГ. Но тем не менее Китай сейчас является крупнейшим мировым импортером СПГ, и его спрос все время растет, как и в Индии. Кроме того, крупными мировыми потребителями СПГ являются также Япония и Южная Корея, что связано с географическим положением этих стран. Поэтому, думаю, с учетом динамики спроса, катарский СПГ, конечно, найдет сбыт».

По данным Reurets, Катар сейчас обеспечивает от 12 до 14% потребностей Евросоюза в СПГ. По объемам поставок страна уступает только России и США.

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Андрей Загорский