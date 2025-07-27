В Оренбурге продававшая картину школьница стала жертвой мошенников

В Оренбурге 37-летняя местная жительница и ее 15-летняя дочь были обмануты мошенниками, откликнувшимися на объявление о продаже картины, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дочь разместила на сайте объявление о продаже картины стоимостью 3 тыс. руб., после чего с ней связалась неизвестная, которая попросила продублировать фото картины в мессенджере.

В ходе общения «покупательница» скинула поддельную ссылку, где была информация о том, что она уже якобы оплатила товар. После этого мошенница предложила оформить курьерскую доставку и предоставила ссылку для ее оплаты.

Мать с дочкой перешли по ссылке, указали реквизит банковской карты и оттуда списалось 83 800 руб. Связь с «покупательницей» тут же прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Алексей Алексеев