Чемпионат «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля 2025 года в столице Татарстана впервые проходит чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Мероприятие организовано по поручению Президента России Владимира Путина. В соревнованиях примут участие более 400 человек – конкурсанты, эксперты и сопровождающие. Лучшие 75 участников представят свои навыки на Национальном чемпионате осенью 2025 года. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».