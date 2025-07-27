В Казанский зоопарк поселили двух новых страусов

В Казанском зооботсаду «Река Замбези» появились два новых страуса, которых назвали Ричард и Блонди. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Животных доставили в зоопарк в конце июня. После прохождения обязательного карантина они успешно адаптировались к новым условиям и нашли общий язык не только со своими сородичами, но и с другими обитателями зооботсада.

В начале текущего года в зооботсаду также появились два африканских страуса, Зита и Гита. Их перевезли в Казань в середине мая.

Влас Северин