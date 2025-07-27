В четвертом детском лагере вокруг Саратова нашли кишечную инфекцию

В детском лагере имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты начали расследование и рассказали о предварительных результатах.

Врачи взяли пробы питьевой воды, воды из бассейна, смывы; проверили продукты и готовые блюда. Анализы у персонала и контактных лиц показали норовирус. Больных посадили на карантин и начали дезинфекцию.

Это уже четвертый случай отравления в детских лагерях Саратовской области за лето. Ранее инциденты произошли в лагерях «Огонек» в Марксе, «Дубки» в Саратове и «Орленок» в Пугачевском районе. Губернатор Роман Бусаргин заявил о необходимости дополнительных проверок и создании специальной комиссии для контроля за организацией питания в лагерях.

Никита Маркелов