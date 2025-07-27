Режим повышенной готовности будет действовать в Ростове-на-Дону до 28 июля

В Ростове-на-Дону до 12:00 28 июля будет действовать режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

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По данным МЧС, сегодня, 27 июля, в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди, гроза, а в отдельных районах — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

Константин Соловьев