Режим повышенной готовности будет действовать в Ростове-на-Дону до 28 июля
В Ростове-на-Дону до 12:00 28 июля будет действовать режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По данным МЧС, сегодня, 27 июля, в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди, гроза, а в отдельных районах — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.