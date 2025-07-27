В Общественной палате предложили сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил сократить часы продажи алкоголя до 11:00-19:00. В интервью ТАСС он отметил, что текущие ограничения с 08:00 до 23:00 следует ужесточить, напомнив о советской практике, когда крепкий алкоголь продавался только с 11:00 до 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Рыбальченко предложил поэтапное сокращение времени продажи алкоголя, начиная с 09:00 до 22:00 в следующем году, затем с 10:00 до 21:00 и так далее. Он также подчеркнул необходимость ограничений в выходные и праздничные дни, за исключением кафе и ресторанов. По его мнению, такие меры дадут максимальный эффект.

Сейчас федеральный закон запрещает продажу алкоголя в розничных точках с 23:00 до 08:00, но регионы могут вводить дополнительные ограничения. Например, с 1 марта в Вологодской области продажа алкоголя в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00.