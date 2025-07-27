Песков: о выстраивании отношении с Украиной после СВО думать рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать принципы взаимодействия с Украиной до выполнения задач СВО преждевременно. По его словам, для России приоритетом является сначала урегулировать украинский конфликт и зафиксировать достижение тех целей, которые были поставлены перед началом спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты - и самой Украиной, и западниками»,— скзал господин Песков (цитата по ТАСС). Тем не менее, если удастся переключить конфликт в плоскость дипломатического урегулирования, то Россия сочтет это предпочтительным сценарием.

Пресс-секретарь добавил, что только после закрепления выполнения целей операции можно будет говорить о будущих форматах взаимоотношений с Украиной. По его мнению, «сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать, как будут выстраиваться отношения».