FT сообщила о «воинственных» переговорах перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Министр торговли США Говард Лютник и чиновники ЕС провели переговоры накануне встречи президента Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии, сообщает Financial Times. Переговоры продолжались до позднего вечера 26 июля, и касались обсуждения пошлин. Источники издания отмечают, что дискуссии были напряженными и порой носили «воинственный» характер.

Урсула фон дер Ляйен вылетела в Глазго в 26 июля вечером, чтобы встретиться с Дональдом Трампом 27 июля. В ЕС надеются, что эти переговоры приведут к торговому соглашению, которое поможет избежать введения США 30-процентных пошлин на европейские товары и ответных мер со стороны Брюсселя.

Обсуждаемая сделка предполагает установление пошлин в размере около 15% на большую часть американского импорта из Евросоюза, по аналогии с соглашением между США и Японией. Говард Лютник и торговый представитель США Джеймисон Грир планируют прибыть утром 27 июля на гольф-курорт господина Трампа Тернберри, где остановился президент для завершения переговоров.