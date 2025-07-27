Демократы потребовали представить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа

Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к адвокатам наследников финансиста Джеффри Эпштейна с просьбой предоставить копию «книги дней рождения», сообщает The Guardian. Ранее сторона защиты говорила, что такая книга есть и ее могут предоставить суду по требованию.

Конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна считает, что эта книга может повлиять на возможности Конгресса контролировать действия Белого дома в связи с делом Джеффри Эпштейна. «Общественность заслуживает того, чтобы знать правду, а выжившие и их семьи заслуживают справедливости»,— заявил Ро Ханна.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп более 20 лет назад направил финансисту Джеффри Эпштейну поздравительную записку с днем рождения, на которой был эскиз обнаженной женщины. После публикации господин Трамп заявил, что никогда не рисовал женщин, и пообещал засудить газету. В августе 2019 года Джеффри Эпштейн умер в изоляторе, где дожидался суда по делу об организации проституции.