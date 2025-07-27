Депортированного из США пермского активиста отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей пермскому активисту Леониду Мелехину (внесен в реестр террористов и экстремистов) до 25 сентября. Об этом properm.ru сообщили в пресс-службе суда. Он несколько лет находился в розыске, а в августе прошлого года пытался эмигрировать в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, господин Мелехин (внесен в реестр террористов и экстремистов) провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме США, после чего его передали российским властям. Затем он был депортирован в Россию и задержан по подозрению в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Ранее СМИ сообщали, что активист неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов за участие в несогласованных акциях.