Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. руб. сразу после нападения

Четверо обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» получили более 135 тыс. руб. сразу после нападения. Деньги перевели 22 марта 2024 года на карту Шамсидина Фаридуни для организации побега. Об этом говорится в материалах дела, с которым ознакомился ТАСС.

Перевод осуществил неустановленный участник преступной организации со счета Якубджони Юсуфзоды. Средства предназначались Шамсидину Фаридуни и другим обвиняемым — Далержону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакраму Рачабализоде.

8 июля уголовное дело о теракте в «Крокусе» поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сообщила, что у судейской коллегии есть месяц на ознакомление с материалами и назначение даты предварительного слушания. Теракт произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения.