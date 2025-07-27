Уиткофф заявил о желании урегулировать конфликт на Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и достижение мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.

В интервью Fox News господин Уиткофф отметил, что значимым завершением его работы было бы решение конфликта между Россией и Украиной и подписание мирного договора. «Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал господин Уиткофф (цитата по «РИА Новости»).

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти, если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будет главными достижениями»,— добавил он (цитата по ТАСС).