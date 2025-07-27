В Прикамье убыточный деревообрабатывающий комбинат сменил владельца

Владельцем 100% долей ООО «Яйвинский ДОК» стала Анна Рудакова, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее учредителем общества выступала пермская предпринимательница Ксения Кусакина. Госпожа Рудакова ведет деятельность на территории Пермского края с мая 2007 года, однако руководителем или учредителем других компаний не является. Ранее она была зарегистрирована в качестве ИП, основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты.

Согласно финансовому отчету, в прошлом году выручка ООО «Яйвинский ДОК» уменьшилась в 3,7 раза: со 192,2 млн до 50,6 млн руб. При этом чистый убыток общества сократился на 6 млн руб. и составил 30,9 млн руб. (в 2023-м — 36,9 млн руб.).

ООО «Яйвинский ДОК» было зарегистрировано в 2020 году. Основной вид деятельности — распиловка и строгание древесины. Руководителем компании является Михаил Батухтин. Среднесписочная численность сотрудников в прошлом году снизилась и составила 17 человек.