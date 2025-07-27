Мединский: не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей

Глава переговорной группы и помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не все представители украинских властей серьезно относятся к теме возвращения детей.

«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос»,— заявил господин Мединский «РИА Новости».

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле делегация Украины передала список с 339 детьми, которые были перемещены в Россию. Господин Мединский говорил, что большая часть детей из списка никогда не были на территории РФ, свыше 50 фамилий принадлежат взрослым людям, еще какая-то часть возвращена Украине.